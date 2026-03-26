Seguridad
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Ataque armado

Asesinan a balazos a un hombre frente al Hospital Pediátrico en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos este día en un estacionamiento de la colonia Jorge Almada, cerca del Hospital Pediátrico en Culiacán; la víctima no ha sido identificada y presuntamente viajaba con su familia
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/03/2026 09:38
26/03/2026 09:38

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en las inmediaciones del Hospital Pediátrico de Sinaloa, en la zona centro de Culiacán.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, la víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades, se encontraba en el interior de un vehículo Honda Civic gris al momento del ataque.

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El hecho se registró en un inmueble habilitado como bodega y estacionamiento público, ubicado sobre la calle Donato Guerra, entre las calles Constitución y José Aguilar Barraza, en la colonia Jorge Almada.

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Versiones indican que el ahora fallecido presuntamente viajaba acompañado de su familia cuando fue interceptado por personas armadas que dispararon al menos en siete ocasiones en su contra.

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Hasta el sitio arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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El lugar fue acordonado rápidamente por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Culiacán, en espera del arribo de agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán las diligencias correspondientes.

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