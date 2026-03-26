$!Asesinan a balazos a un hombre frente al Hospital Pediátrico en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en las inmediaciones del Hospital Pediátrico de Sinaloa, en la zona centro de Culiacán.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, la víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades, se encontraba en el interior de un vehículo Honda Civic gris al momento del ataque.