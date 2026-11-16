$!Asesinan a balazos a un hombre mientras reparaba una motocicleta en el Centro de Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en calles del Centro de la ciudad. De manera extraoficial, se presume que la víctima era un mecánico que tenía su domicilio y taller frente al lugar donde ocurrió el ataque. Aunque no ha sido identificado oficialmente, en el sitio se señaló que podría tratarse de Antonio, conocido como “Toño”, quien presuntamente realizaba trabajos de reparación a una motocicleta cuando fue atacado.

El homicidio se registró alrededor de las 8:30 horas en la calle Veracruz, entre las avenidas 5 de Mayo y Benito Juárez, donde el hombre fue agredido con disparos de arma de fuego. En el lugar fueron localizados cinco casquillos percutidos, presuntamente calibre .45. Testigos señalaron haber escuchado al menos seis detonaciones, aunque dijeron desconocer si los responsables viajaban en una motocicleta o en otro tipo de vehículo. Las detonaciones alertaron a quienes transitaban por la zona. Algunas personas buscaron resguardarse en comercios cercanos para evitar quedar expuestas durante el ataque.