MAZATLÁN._ El asesinato de un hombre se registró sobre la carretera Libre Mazatlán-Matamoros, en el tramo comprendido entre Villa Unión y Concordia, a la altura de la colonia Flor de Mayo, en Villa Unión.

El ataque se registró a las 21:00 horas y al parecer hombres armados dispararon contra la víctima, la cual murió antes de que llegaran los servicios médicos.

Paramédicos de Bomberos Veteranos Villa Unión trataron de brindar auxilio al hombre agredido, pero este ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales, elementos del Ejército y Guardia Nacional hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Al momento el occiso se encuentra en calidad de desconocido.