Asesinan a balazos a un hombre y una mujer en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este domingo 18 de enero en la colonia Centro, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 03:00 horas en el cruce de la calle Mariano Escobedo y la avenida Vicente Guerrero.

Un reporte sobre detonaciones de arma de fuego y el hallazgo de dos personas sin vida generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y confirmaron el doble homicidio, por lo que procedieron a delimitar el área para preservar la escena.

La mujer asesinada fue descrita de complexión delgada y tez morena clara, de cabello negro; vestía una blusa morada, un pantalón de mezclilla y tenis color negros.

Por su parte, el hombre era de tez morena clara y de complexión delgada; tenía puesto un pantalón negro, suéter verde de gorro y tenis color gris. Ambos contaban con aproximadamente 30 años de edad.

Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de no identificadas y no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó el procesamiento del lugar, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde quedaron bajo resguardo del Ministerio Público en espera de su identificación legal.