$!Asesinan a balazos a un joven de 17 años dentro un domicilio de la privada Punto Oriente, en Culiacán

Un menor de edad fue asesinado a balazos durante la tarde de este lunes dentro de un domicilio de la privada Punto Oriente, ubicado en el sector Ampliación El Barrio, al oriente de Culiacán. La víctima fue identificada como Maximiliano, de 17 años. El hecho se reportó alrededor de las 17:20 horas de este 19 de enero en una vivienda que se encuentra por la calle Tailandia, casi en la esquina con la calle Lejano Oriente.





Según reportes preliminares, civiles armados forzaron el portón de entrada de la privada y llegaron hasta el domicilio de su víctima para agredirla a tiros, emprendiendo la huida instantes después. Los responsables abrieron la puerta del inmueble a la fuerza y se refiere que habían familiares del menor presentes cuando ocurrió el ataque. Se reporta que al menos uno de ellos sufrió crisis nerviosa.





