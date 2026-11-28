MAZATLÁN._ La madrugada de este sábado, un joven de 20 años identificado como Francisco Aldair, fue asesinado a balazos dentro de un bar ubicado sobre el bulevar Marina Mazatlán.
El ataque se registró a las 00:15 horas de este sábado en un bar ubicado sobre la lateral del Bulevar Marina Mazatlán en la zona de la Marina Mazatlán.
Según testigos, hombres armados ingresaron al lugar donde un centenar de personas se divertían y al localizar a su víctima le dispararon a quemarropa en varias ocasiones.
Los disparos provocaron el caos y la desbandada de los asistentes; a la llegada de las autoridades descubrieron a un hombre malherido y solicitaron una ambulancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron y trataron de auxiliar al joven agredido, pero este ya no contaba con signos vitales.
El lugar quedó resguardado por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias correspondientes.
El occiso fue identificado en el lugar como Francisco Aldair “N”, de 20 años.