MAZATLÁN._ La madrugada de este sábado, un joven de 20 años identificado como Francisco Aldair, fue asesinado a balazos dentro de un bar ubicado sobre el bulevar Marina Mazatlán.

El ataque se registró a las 00:15 horas de este sábado en un bar ubicado sobre la lateral del Bulevar Marina Mazatlán en la zona de la Marina Mazatlán.

Según testigos, hombres armados ingresaron al lugar donde un centenar de personas se divertían y al localizar a su víctima le dispararon a quemarropa en varias ocasiones.

Los disparos provocaron el caos y la desbandada de los asistentes; a la llegada de las autoridades descubrieron a un hombre malherido y solicitaron una ambulancia.