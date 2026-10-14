$!Asesinan a balazos a un joven dentro de una casa en Valle Alto, en Culiacán

Un joven identificado como Eduardo “N”, de 25 años de edad, murió asesinado a balazos durante la noche de este miércoles, al interior de un domicilio en el fraccionamiento Valle Alto, al noroeste de Culiacán.

Los hechos se registraron dentro de una vivienda ubicada casi en la esquina de la calle Del Encino y la avenida Valle del Pirineo, alrededor de las 19:00 horas de este 14 de octubre.