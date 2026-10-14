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Violencia

Asesinan a balazos a un joven dentro de una casa en Valle Alto, en Culiacán

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre aproximadamente tres detonaciones de arma de fuego
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/10/2026 20:40
14/10/2026 20:40

Un joven identificado como Eduardo “N”, de 25 años de edad, murió asesinado a balazos durante la noche de este miércoles, al interior de un domicilio en el fraccionamiento Valle Alto, al noroeste de Culiacán.

Los hechos se registraron dentro de una vivienda ubicada casi en la esquina de la calle Del Encino y la avenida Valle del Pirineo, alrededor de las 19:00 horas de este 14 de octubre.

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Vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre aproximadamente tres detonaciones de arma de fuego, y al acudir las autoridades confirmaron el atentado.

Elementos militares acudieron como primeros respondientes del crimen y procedieron al acordonamiento de la escena, y pidieron apoyo de Fiscalía General del Estado.

Familiares del difunto llegaron a la escena e identificaron a la persona ante las autoridades.

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