$!Asesinan a balazos a un joven en domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

Un joven fue asesinado a balazos al interior de la segunda planta de un domicilio, durante la noche de este miércoles en la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.
El asesinato fue reportado a las autoridades cerca de las 19:00 horas de este 1 de julio, en una casa duplex que se encuentra por la calle Plan de Iguala, casi esquina con la avenida Revolución.
La víctima fue identificada como Jesús, de 23 años.
Tras el reporte y confirmación del crimen, elementos del Ejército Mexicano cerraron el acceso a la calle Plan de Iguala por la Avenida Revolución, y acordonaron también la entrada a la segunda planta del domicilio donde quedó el cuerpo de la víctima.
La Fiscalía General del Estado arribó para encargarse de recabar indicios e iniciar la investigación del caso, mientras que el Servicio Médico Forense acudió en apoyo para el levantamiento del cuerpo.