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Violencia

Asesinan a balazos a un joven en domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

El asesinato fue reportado en una casa duplex que se encuentra por la calle Plan de Iguala, casi esquina con la avenida Revolución
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/07/2026 20:52
01/07/2026 20:52

Un joven fue asesinado a balazos al interior de la segunda planta de un domicilio, durante la noche de este miércoles en la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.

El asesinato fue reportado a las autoridades cerca de las 19:00 horas de este 1 de julio, en una casa duplex que se encuentra por la calle Plan de Iguala, casi esquina con la avenida Revolución.

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La víctima fue identificada como Jesús, de 23 años.

Tras el reporte y confirmación del crimen, elementos del Ejército Mexicano cerraron el acceso a la calle Plan de Iguala por la Avenida Revolución, y acordonaron también la entrada a la segunda planta del domicilio donde quedó el cuerpo de la víctima.

La Fiscalía General del Estado arribó para encargarse de recabar indicios e iniciar la investigación del caso, mientras que el Servicio Médico Forense acudió en apoyo para el levantamiento del cuerpo.

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