$!Asesinan a balazos a un joven en domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

Un joven fue asesinado a balazos al interior de la segunda planta de un domicilio, durante la noche de este miércoles en la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.

El asesinato fue reportado a las autoridades cerca de las 19:00 horas de este 1 de julio, en una casa duplex que se encuentra por la calle Plan de Iguala, casi esquina con la avenida Revolución.