$!Asesinan a balazos a un joven en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán

Un joven murió asesinado a balazos durante la tarde-noche de este miércoles 4 de noviembre, en calles del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.

La víctima fue identificada por sus familiares ante las autoridades, sin embargo, no se ha revelado su identidad.

En el lugar trascendió que el ahora difunto sería un joven de aproximadamente 20 años de edad, que vestía una playera manga corta de color verde olivo, pantalón de mezclilla azul y calzado negro.