$!Asesinan a balazos a un joven en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán

Un joven murió asesinado a balazos durante la tarde-noche de este miércoles 4 de noviembre, en calles del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.
La víctima fue identificada por sus familiares ante las autoridades, sin embargo, no se ha revelado su identidad.
En el lugar trascendió que el ahora difunto sería un joven de aproximadamente 20 años de edad, que vestía una playera manga corta de color verde olivo, pantalón de mezclilla azul y calzado negro.
El joven fue acribillado por sujetos desconocidos sobre la calle Monte Bona, cerca del bulevar Juan ley Fong, alrededor de las 17:30 horas.
Sobre la calle fueron localizados alrededor de 10 casquillos percutidos de arma de fuego disparados durante el ataque.
La víctima quedó tendida sobre la banqueta frente a unas viviendas, a un costado de un árbol.
Elementos del Ejército Mexicano que se apersonaron confirmaron el fallecimiento de la víctima y procedieron a los protocolos de aseguramiento de la escena, para ponerla a disposición de Fiscalía General del Estado.