$!Asesinan a balazos a un joven en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven hombre fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 21 de diciembre a las afueras de un domicilio del fraccionamiento Los Ángeles, en el sector nororiente de Culiacán.
La víctima fue identificada en el lugar como José Ivan, de 25 años de edad.
El homicidio se registró antes de las 12:00 horas en un domicilio que se ubica por la calle Palo Alto, en el cruce con la calle Benjamines, a pocos metros de unas canchas de futbol.
Elementos de la Guardia Nacional se movilizaron a la zona luego de un reporte anónimo sobre una persona herida de bala, sin embargo, al arribar se percataron que la víctima aparentemente ya había fallecido en el patio frontal del inmueble.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron para checar los signos vitales del joven, no obstante cubrieron su cuerpo con una manta azul y se retiraron al confirmar que ya no presentaba signos vitales.
Policías de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes, mientras peritos de la Dirección General de Investigación Pericial ingresaron para trabajar en la escena.
Las características de los responsables son desconocidas, así como la unidad automotriz en la que escaparon.