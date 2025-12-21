$!Asesinan a balazos a un joven en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven hombre fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 21 de diciembre a las afueras de un domicilio del fraccionamiento Los Ángeles, en el sector nororiente de Culiacán.

La víctima fue identificada en el lugar como José Ivan, de 25 años de edad.

El homicidio se registró antes de las 12:00 horas en un domicilio que se ubica por la calle Palo Alto, en el cruce con la calle Benjamines, a pocos metros de unas canchas de futbol.