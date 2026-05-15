$!Asesinan a balazos a un joven en Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Un joven fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes 15 de mayo cuando caminaba por las calles de la colonia Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán.

El homicidio ocurrió sobre la calle Tengri Khan, casi esquina con el bulevar Helbert, aproximadamente a las 19:00 horas.

La víctima, cuya identidad no se ha revelado, es de aspecto joven, complexión delgada y tez morena clara, con cabello largo de color negro.

Vestía una playera manga corta color negro con letras sombreadas de color azul y estampado de colores; un pantalón de vestir color negro y tenis blancos con gris.