$!Asesinan a balazos a un joven en Prados del Sur, Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en la colonia Prados del Sur, al sur de la capital sinaloense. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.
El ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la intersección de las calles De los Peninos y Sierra de los Cochumates, a pocos metros de la avenida Álvaro Obregón y el bulevar Costerita, una zona de alta circulación cercana al sector Villa Bonita.
De acuerdo con los primeros reportes, el joven caminaba por el lugar cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. El cuerpo quedó tendido boca arriba sobre la banqueta. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El hecho generó alarma entre vecinos y movilizó a elementos del Ejército Mexicano, quienes llegaron rápidamente para acordonar la escena del crimen. Posteriormente, se desplegó un operativo conjunto con la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, restringiendo el acceso a varias calles y permitiendo el paso únicamente a residentes.
El área acordonada abarca al menos dos cuadras y permanece bajo resguardo militar. Hasta el cierre de esta edición, personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Pericial no había realizado el levantamiento del cuerpo ni iniciado formalmente las diligencias en el lugar.