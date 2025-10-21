$!Asesinan a balazos a un joven en Prados del Sur, Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en la colonia Prados del Sur, al sur de la capital sinaloense. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la intersección de las calles De los Peninos y Sierra de los Cochumates, a pocos metros de la avenida Álvaro Obregón y el bulevar Costerita, una zona de alta circulación cercana al sector Villa Bonita.