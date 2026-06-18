Seguridad
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Violencia

Asesinan a balazos a un joven en Villa Benito Juárez, Navolato

José Antonio, de 27 años, fue localizado sin vida este jueves en un camino de terracería de la colonia José Vasconcelos; le dispararon cuando circulaba en una motocicleta
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/06/2026 19:51
18/06/2026 19:51

Un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba en motocicleta durante la tarde de este jueves 18 de junio en la colonia José Vasconcelos, perteneciente a la sindicatura de Villa Benito Juárez, en el municipio de Navolato.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 18:00 horas en un camino de terracería ubicado entre las calles 15 de Mayo y Álamos, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional localizaron a un hombre sin vida, por lo que procedieron a asegurar el área para preservar la escena.

La víctima fue identificada en el lugar como José Antonio, de 27 años de edad, quien presentaba múltiples heridas de bala.

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De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba a bordo de su moto cuando habría sido atacado por al menos un sujeto armado que posteriormente escapó con rumbo desconocido.

Familiares de la víctima acudieron al lugar y realizaron la identificación ante las autoridades correspondientes.

Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias de campo, el levantamiento de evidencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

El pasado miércoles, en un domicilio de la misma colonia, un hombre identificado como Enrique, de 44 años, fue atacado a tiros por sujetos armados. El hombre resultó herido por los proyectiles y fue trasladado a un hospital

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