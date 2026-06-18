$!Asesinan a balazos a un joven en Villa Benito Juárez, Navolato

Un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba en motocicleta durante la tarde de este jueves 18 de junio en la colonia José Vasconcelos, perteneciente a la sindicatura de Villa Benito Juárez, en el municipio de Navolato.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 18:00 horas en un camino de terracería ubicado entre las calles 15 de Mayo y Álamos, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional localizaron a un hombre sin vida, por lo que procedieron a asegurar el área para preservar la escena.

La víctima fue identificada en el lugar como José Antonio, de 27 años de edad, quien presentaba múltiples heridas de bala.