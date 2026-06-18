$!Asesinan a balazos a un joven en Villa Benito Juárez, Navolato

Un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba en motocicleta durante la tarde de este jueves 18 de junio en la colonia José Vasconcelos, perteneciente a la sindicatura de Villa Benito Juárez, en el municipio de Navolato.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 18:00 horas en un camino de terracería ubicado entre las calles 15 de Mayo y Álamos, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.
Al arribar al sitio, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional localizaron a un hombre sin vida, por lo que procedieron a asegurar el área para preservar la escena.
La víctima fue identificada en el lugar como José Antonio, de 27 años de edad, quien presentaba múltiples heridas de bala.
De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba a bordo de su moto cuando habría sido atacado por al menos un sujeto armado que posteriormente escapó con rumbo desconocido.
Familiares de la víctima acudieron al lugar y realizaron la identificación ante las autoridades correspondientes.
Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias de campo, el levantamiento de evidencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
El pasado miércoles, en un domicilio de la misma colonia, un hombre identificado como Enrique, de 44 años, fue atacado a tiros por sujetos armados. El hombre resultó herido por los proyectiles y fue trasladado a un hospital