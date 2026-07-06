$!Asesinan a balazos a un joven en Villas del Real en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven de 21 años fue privado de la vida tras ser atacado a balazos la tarde de este lunes 6 de julio en el sector Villas del Real, en la zona sur de la capital sinaloense.

El hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como Jaime, se encontraba en la entrada de un domicilio que está en obra negra.

El ataque se registró aproximadamente a las 14:00 horas sobre la calle José Vasconcelos, entre Rey Jorge VI y Princesa Amalia. Según los informes, personas armadas dispararon de manera directa en repetidas ocasiones contra el civil, quien falleció en el sitio a consecuencia de las heridas.