$!Asesinan a balazos a un joven en Villas del Real en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven de 21 años fue privado de la vida tras ser atacado a balazos la tarde de este lunes 6 de julio en el sector Villas del Real, en la zona sur de la capital sinaloense.
El hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como Jaime, se encontraba en la entrada de un domicilio que está en obra negra.
El ataque se registró aproximadamente a las 14:00 horas sobre la calle José Vasconcelos, entre Rey Jorge VI y Princesa Amalia. Según los informes, personas armadas dispararon de manera directa en repetidas ocasiones contra el civil, quien falleció en el sitio a consecuencia de las heridas.
En la cochera del inmueble quedó bajo resguardo un automóvil Chevrolet de color rojo, del cual las autoridades indagan si presenta daños por los impactos. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio solo para confirmar el fallecimiento.
Personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó la recopilación de evidencias, localizando varios casquillos percutidos de grueso calibre que se integraron a la carpeta de investigación.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizarle la necropsia correspondiente, mientras que el Ministerio Público inició las indagatorias para esclarecer el caso, del cual se desconocen las características de los responsables.