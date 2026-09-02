$!Asesinan a balazos a un joven frente a Ciudad Universitaria en Culiacán

CULIACÁN. _ Una persona fue asesinada a balazos la mañana de este miércoles 2 de septiembre en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en Culiacán, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y provocó temor entre estudiantes. El ataque fue reportado alrededor de las 10:00 horas sobre el bulevar Universitarios, en el cruce con Demócrito, frente al complejo universitario y a la altura del panteón La Lima.

La víctima fue localizada sin vida, boca abajo, sobre la banqueta de Ciudad Universitaria. Se trata, de manera preliminar, de una persona de complexión robusta, quien vestía pantalón de mezclilla azul, camisa verde y botas tácticas; además, llevaba una mochila. De manera preliminar se informó que la víctima sería un alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento tampoco se ha establecido oficialmente la identidad de la víctima.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano acudieron al sitio y aseguraron el perímetro, mientras se esperaba la llegada de investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado. Las detonaciones generaron momentos de temor entre estudiantes de Ciudad Universitaria, quienes se resguardaron dentro de las aulas como medida de seguridad.