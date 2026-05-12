$!Asesinan a balazos a un joven frente a primaria de la colonia Los Huertos, en Culiacán

El reporte sobre detonaciones de arma de fuego y una persona herida movilizó a elementos de seguridad, siendo efectivos del Ejército Mexicano los primeros en arribar al lugar.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas en el cruce de la calle La Pradera y la avenida Del Bebedero, justo frente a la primaria Cipriano Obeso Camargo.

Un joven fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes 12 de mayo frente a una escuela primaria ubicada en la colonia Los Huertos, al norte de Culiacán.

Al llegar, localizaron a un hombre de aspecto joven recostado sobre la banqueta, en la esquina de ambas vialidades, con múltiples heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Paramédicos revisaron a la víctima, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Familiares del joven permanecían en el sitio y fueron quienes cubrieron el cuerpo con una manta negra antes de la llegada de las autoridades ministeriales.

Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente, aunque versiones extraoficiales señalan que podría tratarse de un menor de edad.

La zona fue acordonada con cinta preventiva mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes.

Con este hecho, suman tres ataques armados registrados en distintos sectores de Culiacán en el lapso de aproximadamente una hora. Los otros casos ocurrieron en las colonias Amistad y Stase 1, donde también se reportaron personas asesinadas.