Asesinan a balazos a un joven frente a su domicilio en San Fermín, en Culiacán

La noche de este viernes un hombre identificado como Juan Francisco “N”, de 28 años de edad, fue asesinado a balazos frente a su domicilio en el fraccionamiento San Fermín, en Culiacán.
Los hechos se reportaron alrededor de las 23:30 horas de este 28 de noviembre, en una zona de departamentos al norte de la ciudad.
Según primeros reportes, el ahora occiso consumía alcohol afuera de su domicilio cuando fue objeto del ataque armado a cargo de un sujeto.
En la escena se aseguraron algunos casquillos percutidos que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.
Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes confirmaron el homicidio y resguardaron la zona.