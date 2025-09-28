Asesinan a balazos a un joven motociclista en Navolato

A balazos fue asesinado un joven motociclista durante la mañana de este domingo 28 de septiembre en el municipio de Navolato.

El homicidio se registró alrededor de las 05:00 horas en la carretera que dirige hasta la comunidad El Castillo, a la altura del crucero donde se ubica el ingenio azucarero.

Según reportes, un grupo de sujetos armados disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, quien quedó tirada bocabajo sobre el acotamiento del carril de sur a norte, a unos 80 metros del crucero y a otros 60 metros de una estación de gasolina.

El occiso no ha sido identificado, pero se informó que vestía un pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

La motocicleta en la que viajaba es una Itálica FT150, de color negro con rojo, tipo de trabajo.

En la zona fueron asegurados casquillos de arma de grueso calibre, dejando indicios de que la víctima fue asesinada en el lugar.

Personal de la Secretaría de Marina Armada de México confirmó el homicidio y notificó a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.