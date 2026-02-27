$!Asesinan a balazos a un lavacarros en el sector Barrancos, al sur de Culiacán

Un hombre identificado como Óscar, de oficio lavacarros, fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.
La víctima, de 47 años, estaba lavando un automóvil tipo sedán color gris, cuando fue abordado por sujetos desconocidos que le dispararon cerca de las 16:20 horas de este 27 de febrero.
El crimen ocurrió sobre la Calle Municipio Libre, casi en la incorporación al Bulevar de Los Empaques en Infonavit Barrancos.
El ahora occiso era de complexión robusta, tez morena, vestía una playera de color morada, pantalón de mezclilla azul, y quedó tendido junto a una cubeta en la que tenía agua enjabonada.
Al reporte del hecho atendió personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron el perímetro para que las autoridades competentes investiguen el caso.