$!Asesinan a balazos a un lavacarros en el sector Barrancos, al sur de Culiacán

Un hombre identificado como Óscar, de oficio lavacarros, fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

La víctima, de 47 años, estaba lavando un automóvil tipo sedán color gris, cuando fue abordado por sujetos desconocidos que le dispararon cerca de las 16:20 horas de este 27 de febrero.