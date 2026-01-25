$!Asesinan a balazos a un menor de 16 años de edad en la colonia San Rafael, en Culiacán

Emanuel Alexander “N”, de 16 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo cuando se encontraba circulando en bicicleta por las calles de la colonia San Rafael, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 16:20 horas de este domingo en la calle Pedro Montoya, entre Francisco Vázquez Coronado y Fortunato Jiménez.

Según primeros informes, el adolescente se encontraba paseando sobre su unidad de dos ruedas cuando sujetos desconocidos lo agredieron a disparos.

Las detonaciones de arma de fuego y el reporte de una persona lesionada de bala fue lo que provocó la movilización de las autoridades, siendo elementos del Ejército Mexicano los que arribaron al punto para dar fe del hecho.