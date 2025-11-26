$!Asesinan a balazos a un menor de 16 años en el sector Infonavit Cañadas, en Culiacán

Un joven de 16 años fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en el sector Infonavit Cañadas, en Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 15:30 horas sobre la calle Cerro de las Siete Gotas, entre Cerro de la Chiva y Cerro del Yauco, detrás de la escuela primaria Francisco Zarco. Según los reportes, el menor habría sido perseguido y alcanzado por sus agresores cuando se encontraba en unas escaleras entre los edificios del conjunto habitacional.

Hasta el momento no se ha revelado su identidad, aunque vecinos señalaron que el joven residía en la misma zona.