$!Asesinan a balazos a un menor en colonia La Amistad, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de edad fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 19 de marzo en la colonia La Amistad, al sur de la ciudad.
La víctima fue identificada en el lugar como Jesús, un adolescente de 16 años que trabajaba para un negocio de renta de inflables para fiestas.
El hecho se registró sobre el bulevar Agricultores, entre las calles Tierra y Libertad y Tratado de Ciudad Juárez, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.
Al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron el cuerpo del menor tendido sobre la banqueta, quien presentaba heridas producidas por disparos.
En la zona se desplegó un operativo por parte de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que resguardaron el área.
Asimismo, agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar evidencias e integrar la carpeta de investigación sobre este homicidio.
Según datos recopilados en Noroeste, con este caso y desde el arranque del año 2026, se han registrado la cifra de 12 menores de edad asesinados en diferentes hechos violentos reportados en el estado.