$!Asesinan a balazos a un menor en colonia La Amistad, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de edad fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 19 de marzo en la colonia La Amistad, al sur de la ciudad.

La víctima fue identificada en el lugar como Jesús, un adolescente de 16 años que trabajaba para un negocio de renta de inflables para fiestas.

El hecho se registró sobre el bulevar Agricultores, entre las calles Tierra y Libertad y Tratado de Ciudad Juárez, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.