Asesinan a balazos a un motociclista en la colonia 5 de Febrero, en Culiacán

El joven perdió la vida tras recibir al menos cinco disparos este sábado cuando circulaba en el cruce de las calles Juan de la Cabada y Lucio Blanco
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/02/2026 16:37
21/02/2026 16:37

CULIACÁN._ Tras recibir al menos cinco disparos, un motociclista perdió la vida este sábado entre las calles de la colonia 5 de Febrero, al suroriente de Culiacán.

La víctima, aparentemente un joven, no ha sido identificada hasta el momento, sin embargo, fue reconocido por vecinos como “El Cebolla”.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Juan de la Cabada y Lucio Blanco, alrededor de las 15:30 horas de este 21 de febrero.

El motociclista circulaba a bordo de una unidad negra, cuando según testimonios se escucharon cerca de cinco disparos de arma de fuego.

En el lugar, elementos del Ejército Mexicano confirmaron el homicidio de la persona y acordonaron la zona a la espera de la intervención de agentes ministeriales.

