Asesinan a balazos a un motociclista en la colonia Renato Vega, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba en una motocicleta en la colonia Renato Vega Amador, al sur de Culiacán, este sábado 5 de septiembre.

De acuerdo a los hechos, la víctima fue identificada como Juan Carlos “N”, de 40 años, quien fue atacada a balazos cuando circulaba sobre la avenida Abedules, en el cruce con la calle Tigre.

Vecinos del lugar reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y observaron una motocicleta Italika FT150, color negro con verde, tirada sobre la calle. A un costado estaba Juan Carlos, ya sin vida.

También arribaron paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron el deceso del motociclista.

El sitio fue acordonado por las autoridades.

Peritos de la Dirección General de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes.