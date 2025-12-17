$!Asesinan a balazos a un motociclista en Rincón del Valle, en Culiacán

Un motociclista fue asesinado a balazos durante la noche de este miércoles cuando transitaba entre las calles del fraccionamiento Rincón del Valle, en Culiacán.
La persona fue reconocida en el sitio como Giovanni “N”, cuyo cadáver quedó tendido sobre el asfalto, a unos metros de su motocicleta y su casco.
El atentado se cometió sobre la calle Arnaco, en el tramo comprendido entre Campo Monte Largo y el bulevar Jesús Kumate.
En el sitio se encontraron al menos seis casquillos percutidos de grueso calibre con los que se cometió el crimen.
La zona fue asegurada por efectivos del Ejército Mexicano, quienes se desplegaron para acordonar el área, mientras que policías de investigación acudieron para las primeras diligencias.