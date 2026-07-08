$!Asesinan a balazos a un motociclista frente a una primaria en la colonia Independencia, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un motociclista fue asesinado a balazos frente a una escuela primaria, sobre la calle Alberto Terrones, en los límites de las colonias Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, en Culiacán.

El ataque armado fue reportado alrededor de las 13:45 horas, frente a la escuela primaria “Magisterio Nacional”, ubicada en la esquina de la calle Terrones y Constituyente Carlos María Esquerro.

Paramédicos de Grupo Gerum Salvamento y Rescate A.C. acudieron al sitio para brindar atención médica a la víctima; sin embargo, al llegar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.