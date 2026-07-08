$!Asesinan a balazos a un motociclista frente a una primaria en la colonia Independencia, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un motociclista fue asesinado a balazos frente a una escuela primaria, sobre la calle Alberto Terrones, en los límites de las colonias Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, en Culiacán.
El ataque armado fue reportado alrededor de las 13:45 horas, frente a la escuela primaria “Magisterio Nacional”, ubicada en la esquina de la calle Terrones y Constituyente Carlos María Esquerro.
Paramédicos de Grupo Gerum Salvamento y Rescate A.C. acudieron al sitio para brindar atención médica a la víctima; sin embargo, al llegar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La víctima, aún sin identificar, era un hombre de aproximadamente 45 años de edad, de tez morena y complexión regular. Vestía una playera tipo polo color rojo, pantalón de mezclilla azul y tenis negros con blanco.
El hombre circulaba a bordo de una motocicleta color negro con detalles en blanco, la cual presentaba el asiento rasguñado. Además, llevaba un casco negro.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió varios impactos de bala en el torso, así como heridas en la cabeza que le provocaron la muerte.
Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal para confirmar el deceso y resguardar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.