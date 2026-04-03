$!Asesinan a balazos a un motociclista junto a La Costerita, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Un motociclista fue asesinado a tiros junto a la autopista Benito Juárez, o La Costerita, en la zona sur de Culiacán, durante la tarde de este viernes 3 de abril.

El crimen se cometió en una zona de terracería utilizada como estacionamiento, frente a unas yardas que se encuentran a la altura del fraccionamiento Punta Azul.

Reportes de disparos de arma de fuego en las inmediaciones movilizaron a las autoridades cerca de las 18:15 horas, y minutos después se confirmó el hallazgo de la víctima.