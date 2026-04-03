$!Asesinan a balazos a un motociclista junto a La Costerita, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Un motociclista fue asesinado a tiros junto a la autopista Benito Juárez, o La Costerita, en la zona sur de Culiacán, durante la tarde de este viernes 3 de abril.
El crimen se cometió en una zona de terracería utilizada como estacionamiento, frente a unas yardas que se encuentran a la altura del fraccionamiento Punta Azul.
Reportes de disparos de arma de fuego en las inmediaciones movilizaron a las autoridades cerca de las 18:15 horas, y minutos después se confirmó el hallazgo de la víctima.
El occiso, quien no ha sido identificado, es un hombre de aproximadamente 30 años de edad, según su apariencia; de complexión delgada y tez morena clara.
Vestía una playera negra manga corta, pantalón negro, y quedó con un casco rojo puesto, tendido bocabajo junto a una motocicleta roja.
Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional informó del hecho, mientras que agentes de Fiscalía General del Estado se encargaron de las indagatorias correspondientes y llevar el cuerpo al Servicio Médico Forense.