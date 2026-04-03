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Violencia

Asesinan a balazos a un motociclista junto a La Costerita, al sur de Culiacán

La víctima quedó tendida junto a su unidad tras el ataque registrado en una zona de terracería a la altura de Punta Azul
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/04/2026 19:40
03/04/2026 19:40

CULIACÁN._ Un motociclista fue asesinado a tiros junto a la autopista Benito Juárez, o La Costerita, en la zona sur de Culiacán, durante la tarde de este viernes 3 de abril.

El crimen se cometió en una zona de terracería utilizada como estacionamiento, frente a unas yardas que se encuentran a la altura del fraccionamiento Punta Azul.

Reportes de disparos de arma de fuego en las inmediaciones movilizaron a las autoridades cerca de las 18:15 horas, y minutos después se confirmó el hallazgo de la víctima.

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El occiso, quien no ha sido identificado, es un hombre de aproximadamente 30 años de edad, según su apariencia; de complexión delgada y tez morena clara.

Vestía una playera negra manga corta, pantalón negro, y quedó con un casco rojo puesto, tendido bocabajo junto a una motocicleta roja.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional informó del hecho, mientras que agentes de Fiscalía General del Estado se encargaron de las indagatorias correspondientes y llevar el cuerpo al Servicio Médico Forense.

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