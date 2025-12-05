$!Asesinan a balazos a un trailero frente al Ayuntamiento de Culiacán

El conductor de un tráiler de paquetería fue asesinado a balazos por civiles armados la tarde de este viernes 5 de diciembre frente al Ayuntamiento de Culiacán. El ataque se reportó alrededor de las 17:30 horas. Según reportes preliminares, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon al conductor cuando circulaba por la Avenida Álvaro Obregón.

Tras el ataque, la víctima perdió el control de la unidad de transporte y terminó impactándola contra una fuente de agua que se encuentra a las afueras del complejo de Gobierno municipal. Elementos de los tres niveles de Gobierno rápidamente se movilizaron a la zona para atender el caso, sin embargo al revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El tráiler también quedó con daños en su carrocería por el choque y los impactos.