$!Asesinan a balazos a una joven en la colonia Salvador Allende, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una joven mujer fue asesinada a balazos en la calle Fidel Velázquez, en la colonia Salvador Allende, la noche de este miércoles 11 de noviembre, en Mazatlán.

Al parecer la víctima tenía 25 años de edad.

Al lugar arribaron elementos policiacos, del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Marina.