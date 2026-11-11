$!Asesinan a balazos a una joven en la colonia Salvador Allende, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una joven mujer fue asesinada a balazos en la calle Fidel Velázquez, en la colonia Salvador Allende, la noche de este miércoles 11 de noviembre, en Mazatlán.
Al parecer la víctima tenía 25 años de edad.
Al lugar arribaron elementos policiacos, del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Marina.
Balean a un hombre en Doña Chonita
En otro hecho violento, casi de manera simultánea, un hombre fue atacado a balazos en el fraccionamiento Doña Chonita, al nororiente de la ciudad.
La agresión se registró por la calle Amanecer.
Estos hechos se registran luego del ataque a balazos contra el dueño de una barbería dentro de su negocio, ubicado en la calle Teniente Azueta, entre Melchor Ocampo y Genaro Estrada, en pleno Centro de la ciudad.
La víctima resultó herida y fue trasladada a recibir atención médica.
A pesar del reforzamiento de la seguridad y del cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, siguen los hechos violentos en Mazatlán.