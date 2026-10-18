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Violencia

Asesinan a balazos a una mujer dentro de heladería sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán

De manera preliminar se dio a conocer que la mujer habría sido perseguida desde el exterior y fue alcanzada por sus agresores al interior del establecimiento
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/10/2026 17:00
18/10/2026 17:00

Una mujer identificada como Reyna Guadalupe murió asesinada balazos en el interior de una heladería, ubicada sobre el bulevar Emiliano Zapata, a la altura de la Colonia Lomas del Boulevard, al poniente de Culiacán.

El asesinato fue reportado a las autoridades alrededor de las 15:30 horas de este domingo 18 de octubre.

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De manera preliminar se dio a conocer que la mujer habría sido perseguida desde el exterior y fue alcanzada por sus agresores al interior del establecimiento; se dio a conocer que la mujer se dedicaba a recolectar cartones.

La mujer quedó sin vida sentada en el piso y recostada sobre una de las paredes del local, el cual operaba al momento de los hechos.

En el lugar no se reportaron empleados ni clientes lesionados durante los acontecimientos.

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Personal militar confirmó el asesinato y procedió al aseguramiento de la escena sin localizar a los agresores.

Una vez con la presencia de personal de Fiscalía General del Estado se procedió al acordamiento del área y fue reducida la circulación a un solo carril de sentido oriente a poniente del bulevar Emiliano Zapata, casi en el cruce con la avenida Manuel J. Clouthier.

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