$!Asesinan a balazos a una mujer dentro de heladería sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán

Una mujer identificada como Reyna Guadalupe murió asesinada balazos en el interior de una heladería, ubicada sobre el bulevar Emiliano Zapata, a la altura de la Colonia Lomas del Boulevard, al poniente de Culiacán. El asesinato fue reportado a las autoridades alrededor de las 15:30 horas de este domingo 18 de octubre.







De manera preliminar se dio a conocer que la mujer habría sido perseguida desde el exterior y fue alcanzada por sus agresores al interior del establecimiento; se dio a conocer que la mujer se dedicaba a recolectar cartones. La mujer quedó sin vida sentada en el piso y recostada sobre una de las paredes del local, el cual operaba al momento de los hechos. En el lugar no se reportaron empleados ni clientes lesionados durante los acontecimientos.



