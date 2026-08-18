$!Asesinan a balazos a una mujer dentro de su casa en Las Cucas, en Culiacán

Una mujer llamada Elida Francelia “N” murió asesinada a balazos al interior de su domicilio, durante la noche de este martes, en la colonia Las Cucas, en la zona norte de Culiacán.

La víctima, de 39 años de edad, habría perdido la vida tras una supuesta agresión por parte de un presunto familiar, aproximadamente a las 21:00 horas de este 18 de agosto.

Los hechos se registraron dentro de un domicilio, localizado en el cruce de la calle Profesor Antonio Serrano y Juan Pablo Sainz.