$!Asesinan a balazos a una mujer dentro de su casa en Las Cucas, en Culiacán

Una mujer llamada Elida Francelia “N” murió asesinada a balazos al interior de su domicilio, durante la noche de este martes, en la colonia Las Cucas, en la zona norte de Culiacán.
La víctima, de 39 años de edad, habría perdido la vida tras una supuesta agresión por parte de un presunto familiar, aproximadamente a las 21:00 horas de este 18 de agosto.
Los hechos se registraron dentro de un domicilio, localizado en el cruce de la calle Profesor Antonio Serrano y Juan Pablo Sainz.
Corporaciones de seguridad se movilizaron, y al arribar al punto, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano confirmaron el deceso de la mujer.
Al interior de la vivienda quedó el cuerpo de la occisa, así como evidencias balísticas consistentes en casquillos percutidos.
El lugar fue acordonado por elementos de seguridad, para el posterior arribo de agentes ministeriales, quienes se encargaron de procesar la escena del crimen, antes de llevar el cadáver hacia el Servicio Médico Forense.