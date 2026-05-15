Asesinan a balazos a una mujer dentro de su domicilio en la Colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

El mediodía de este viernes fue asesinada a balazos una mujer cuando aparentemente regresaba a su domicilio, en la Colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de Culiacán.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 14:20 horas de este 15 de mayo, dentro de una vivienda ubicada sobre la Calle Constituyente Sebastián Allende, entre las avenidas General Rosendo Rodríguez y Cruz Gálvez.

La víctima, que permanece sin identificar, únicamente se pudo apreciar que era de apariencia adulta, vestía una falda roja, y traía una sombrilla con diseño floral.

De acuerdo con los indicios, consistentes en los casquillos percutidos regados por la calle, la mujer fue agredida desde afuera de su casa y cayó tendida a unos metros de la entrada.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, quienes aseguraron mientras personal ministerial se encargó de las diligencias correspondientes.