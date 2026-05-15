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Violencia

Asesinan a balazos a una mujer dentro de su domicilio en la Colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

De acuerdo con los indicios, consistentes en los casquillos percutidos regados por la calle, la mujer fue agredida desde afuera de su casa y cayó tendida a unos metros de la entrada

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/05/2026 15:19
15/05/2026 15:19

El mediodía de este viernes fue asesinada a balazos una mujer cuando aparentemente regresaba a su domicilio, en la Colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de Culiacán.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 14:20 horas de este 15 de mayo, dentro de una vivienda ubicada sobre la Calle Constituyente Sebastián Allende, entre las avenidas General Rosendo Rodríguez y Cruz Gálvez.

La víctima, que permanece sin identificar, únicamente se pudo apreciar que era de apariencia adulta, vestía una falda roja, y traía una sombrilla con diseño floral.

De acuerdo con los indicios, consistentes en los casquillos percutidos regados por la calle, la mujer fue agredida desde afuera de su casa y cayó tendida a unos metros de la entrada.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, quienes aseguraron mientras personal ministerial se encargó de las diligencias correspondientes.

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