$!Asesinan a balazos a una mujer dentro de un automóvil en la colonia Rincón del Humaya, en Culiacán

Una mujer fue encontrada asesinada a balazos al interior de un automóvil durante la tarde de este martes 2 de junio en la colonia Rincón del Humaya, al norte de Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 18:00 horas sobre la calle Manaslu, esquina con Inés Arredondo, luego de que se alertara a los números de emergencia sobre una persona aparentemente sin vida dentro de un vehículo.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes localizaron un automóvil Nissan Altima oscuro estacionado sobre la vialidad y, en su interior, a una mujer que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego.