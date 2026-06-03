$!Asesinan a balazos a una mujer dentro de un automóvil en la colonia Rincón del Humaya, en Culiacán

Una mujer fue encontrada asesinada a balazos al interior de un automóvil durante la tarde de este martes 2 de junio en la colonia Rincón del Humaya, al norte de Culiacán.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 18:00 horas sobre la calle Manaslu, esquina con Inés Arredondo, luego de que se alertara a los números de emergencia sobre una persona aparentemente sin vida dentro de un vehículo.
Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes localizaron un automóvil Nissan Altima oscuro estacionado sobre la vialidad y, en su interior, a una mujer que ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego.
En la escena también fueron localizados casquillos percutidos, mientras que el parabrisas de la puerta del lado del conductor se encontraba entreabierta, indicios que serán integrados a las investigaciones.
Tras confirmar el hallazgo, las autoridades procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también acudieron al lugar para reforzar las labores de seguridad en el sector.
Posteriormente, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.
Cabe señalar que el hecho ocurrió en la misma calle donde hace unas semanas fue asesinado un menor de edad, donde en la escena se le fue dejado un cerdito rosa de peluche.