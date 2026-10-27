$!Asesinan a balazos a una mujer en el fraccionamiento La Foresta, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este martes en calles del fraccionamiento La Foresta, en Mazatlán.
El ataque armado fue reportado alrededor de las 14:30 horas en el cruce de las calles Palmas y Tamarindo, donde, según versiones recabadas en el lugar, hombres armados dispararon contra la víctima y huyeron tras la agresión.
La mujer quedó tendida entre la banqueta y un automóvil. Personal de Sanidad del Ejército intentó auxiliarla, pero ya no presentaba signos vitales.
Elementos federales y municipales acordonaron la zona, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Con este asesinato, suman 21 mujeres asesinadas en Sinaloa durante los primeros 27 días de octubre. De estos casos, 11 se han registrado en Mazatlán, mientras que los demás se distribuyen en otros municipios del estado.
En lo que va de 2026, 136 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa.