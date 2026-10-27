$!Asesinan a balazos a una mujer en el fraccionamiento La Foresta, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este martes en calles del fraccionamiento La Foresta, en Mazatlán.

El ataque armado fue reportado alrededor de las 14:30 horas en el cruce de las calles Palmas y Tamarindo, donde, según versiones recabadas en el lugar, hombres armados dispararon contra la víctima y huyeron tras la agresión.