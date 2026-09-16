$!Asesinan a balazos a una mujer en la colonia 5 de Febrero, en Culiacán

Una mujer identificada como Adela, de 52 años de edad, murió asesinada a balazos la tarde de este miércoles en la colonia 5 de Febrero, en la zona oriente de Culiacán.

En el sitio se dio a conocer que la mujer se dedicaba a la elaboración y venta de tortillas de harina, y fue agredida en el local que atendía.

De acuerdo con testimonios fue alrededor de las 15:30 horas de este 16 de septiembre, que sujetos desconocidos llegaron hasta el negocio y le dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte.