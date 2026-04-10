Asesinan a balazos a una mujer en la colonia Adolfo López Mateos de Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer que no ha sido identificada fue privada de la vida tras un ataque directo con disparos de arma de fuego durante la madrugada de este viernes 10 de abril, en la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán.

De acuerdo con los datos de los hechos, minutos después de las 00:00 horas se denunció al número de emergencias 9-1-1 la agresión frente a un domicilio localizado sobre la avenida Rosendo R. Rodríguez, entre las calles Luis M. Rojas y Pastor Rovaix, en el sector sur de la ciudad.

Personal del Ejército Mexicano confirmó el reporte al localizar a la mujer tendida sobre una calle de terracería.Tras la revisión de sus signos vitales, se determinó que ya no contaba con vida debido a las heridas recibidas por los impactos de bala.

Luego de que el personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y aseguró el área, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar las pruebas de ley y en espera de que sea reclamado por sus familiares.