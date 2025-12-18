$!Asesinan a balazos a una mujer en la colonia Villa Universidad, en Culiacán

Una mujer identificada como Leslie, de 25 años de edad, fue privada de la vida la tarde de este jueves 18 de diciembre, tras un ataque armado reportado en la colonia Villa Universidad, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 15:00 horas. Según los primeros reportes, la víctima viajaba en una camioneta RAM de color gris por la calzada Las Américas, en dirección de norte a sur, cuando civiles armados a bordo de otra unidad automotriz la atacaron a balazos.