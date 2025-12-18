$!Asesinan a balazos a una mujer en la colonia Villa Universidad, en Culiacán

Una mujer identificada como Leslie, de 25 años de edad, fue privada de la vida la tarde de este jueves 18 de diciembre, tras un ataque armado reportado en la colonia Villa Universidad, en Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 15:00 horas. Según los primeros reportes, la víctima viajaba en una camioneta RAM de color gris por la calzada Las Américas, en dirección de norte a sur, cuando civiles armados a bordo de otra unidad automotriz la atacaron a balazos.
Durante el ataque, la mujer perdió el control de la camioneta y se estrelló contra un árbol en el cruce con la calle Pitágoras, quedando gravemente herida por los disparos y el fuerte golpe.
Asimismo, la conductora de una camioneta Nissan tipo SUV, de color gris, sufrió daños en la carrocería luego de verse atrapada en el atentado. La mujer resultó ilesa; sin embargo, su unidad presentó pérdidas materiales.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional arribaron al lugar, revisaron a la herida, pero se percataron de que ya no contaba con signos vitales debido a las graves lesiones.
Ambos carriles de la calzada fueron cerrados para preservar la escena. Más tarde, arribaron agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.