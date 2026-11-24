MAZATLÁN. _Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este martes en el acceso de una farmacia ubicada sobre la avenida Santa Rosa, en la colonia Jacarandas, a un costado de una conocida plaza comercial, en Mazatlán.
El ataque armado se registró alrededor de las 14:30 horas de este 24 de noviembre.
De manera preliminar, se informó que la mujer se encontraba en la entrada del establecimiento, donde aparentemente ofrecía el servicio de abrir y cerrar la puerta a los clientes que llegaban a la farmacia, cuando fue interceptada por al menos dos hombres armados que arribaron en una motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones.
Tras la agresión, la mujer quedó tendida boca arriba y sin vida en el lugar. Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron para brindarle atención médica, pero al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La víctima no ha sido identificada oficialmente. De acuerdo con las características observadas en el lugar, se trata de una mujer de aproximadamente 25 años, de complexión regular, quien vestía una blusa roja, short negro y tenis rojos.
Elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron la zona, mientras personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado por sus familiares.
Con este homicidio, suman 10 mujeres asesinadas en Mazatlán durante noviembre.
De acuerdo con el recuento periodístico de Noroeste, hasta el 23 de noviembre se contabilizaban 15 mujeres asesinadas en Sinaloa: 10 en Mazatlán, dos en Culiacán y una en cada uno de los municipios de Escuinapa, Guasave y Badiraguato.