MAZATLÁN. _Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este martes en el acceso de una farmacia ubicada sobre la avenida Santa Rosa, en la colonia Jacarandas, a un costado de una conocida plaza comercial, en Mazatlán.

El ataque armado se registró alrededor de las 14:30 horas de este 24 de noviembre.

De manera preliminar, se informó que la mujer se encontraba en la entrada del establecimiento, donde aparentemente ofrecía el servicio de abrir y cerrar la puerta a los clientes que llegaban a la farmacia, cuando fue interceptada por al menos dos hombres armados que arribaron en una motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones.