Asesinan a balazos a una mujer frente a un bar en la colonia Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer fue asesinada a tiros en las afueras de un bar durante el mediodía de este jueves, en el Primer Cuadro de Culiacán.

El atentado ocurrió sobre la calle Vicente Guerrero entre la calle Francisco villa y el boulevard Gabriel Leiva Solano aproximadamente a las 12 40 horas de este 9 de abril.

La víctima aún no ha sido identificada, pero se trata de una mujer de tez morena clara, complexión robusta, quien vestía un pantalón de mezclilla azul oscuro, tenis de color negro y una playera de color gris.

La mujer quedó tendida boca arriba sobre una rampa que da acceso hacia el establecimiento.

Sobre la calle quedaron regados al menos 3 casquillos que habrían sido percutidos durante la agresión.

Al lugar se movilizaron efectivos del Ejército Mexicano, quienes colocaron la cinta amarilla para resguardar el perímetro, y posteriormente personal de Fiscalía General del Estado arribó a desplegar las diligencias de campo.