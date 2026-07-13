$!Asesinan a balazos a una mujer frente a una florería en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán

Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este lunes 13 de julio frente a una florería ubicada en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán.
El ataque fue reportado poco antes de las 16:00 horas sobre la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la calle Cuarta, luego de que al número de emergencias 911 se alertara sobre detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, quien vestía ropa de color negro, se encontraba en la esquina, frente al establecimiento comercial, cuando fue interceptada por civiles armados que descendieron de un vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes y acordonaron el área, mientras paramédicos de Cruz Roja Mexicana intentaron brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.
Como parte de las labores periciales, la circulación sobre la avenida Álvaro Obregón fue cerrada temporalmente para preservar la escena del crimen.
Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del lugar, el levantamiento de evidencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado oficialmente.