$!Asesinan a balazos a una mujer frente a una florería en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán

Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este lunes 13 de julio frente a una florería ubicada en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán.

El ataque fue reportado poco antes de las 16:00 horas sobre la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la calle Cuarta, luego de que al número de emergencias 911 se alertara sobre detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, quien vestía ropa de color negro, se encontraba en la esquina, frente al establecimiento comercial, cuando fue interceptada por civiles armados que descendieron de un vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.