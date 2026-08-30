$!Asesinan a balazos a una persona en colonia Los Alamitos, al norte de Culiacán

Un ataque armado registrado dentro de la cochera de una vivienda, dejó como saldo a un hombre muerto durante la noche de este domingo, en la colonia Los Alamitos, al norte de Culiacán. Hasta el momento no se han proporcionado datos sobre la identidad de la víctima, únicamente se confirmó que es un varón.







Los hechos fueron alertados cerca de las 20:45 horas de este 30 de agosto, sobre la calle Arnulfo Peregrina, entre Ríos y Escorpión, lo cual movilizó a las autoridades. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue quien halló la escena del crimen, con el hombre tendido dentro de la cochera, entre una de las paredes y un vehículo estacionado.



