$!Asesinan a balazos a una persona en colonia Los Alamitos, al norte de Culiacán

Un ataque armado registrado dentro de la cochera de una vivienda, dejó como saldo a un hombre muerto durante la noche de este domingo, en la colonia Los Alamitos, al norte de Culiacán.
Hasta el momento no se han proporcionado datos sobre la identidad de la víctima, únicamente se confirmó que es un varón.
Los hechos fueron alertados cerca de las 20:45 horas de este 30 de agosto, sobre la calle Arnulfo Peregrina, entre Ríos y Escorpión, lo cual movilizó a las autoridades.
Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue quien halló la escena del crimen, con el hombre tendido dentro de la cochera, entre una de las paredes y un vehículo estacionado.
Frente al domicilio, sobre la calle de terracería, elementos castrenses localizaron media docena de casquillos percutidos, mismos que fueron asegurados.
De manera preliminar, se reportó que en este mismo evento fue privada de la libertad otra persona, situación que aún no ha sido confirmada o descartada por autoridades.
Tras el acordonamiento a cargo de los militares, agentes de Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para dar fe del acontecimiento, desplegar las diligencias de Ley e iniciar la indagatoria del crimen.