$!Asesinan a balazos a una persona en la colonia Buena Vista, al oriente de Culiacán

Los hechos ocurrieron sobre la calle Apolo, entre las calles Benito Flores y Sanalona, alrededor de las 18:00 horas.

Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde-noche de este miércoles en la colonia Buena Vista, en el sector oriente de Culiacán.

La agresión ocurrió en un taller de carrocería, donde privaron de la vida al hombre encargado del lugar.

Hasta el momento permanece sin identificar la víctima, solo se conoce que es un hombre adulto.

La zona fue asegurada por agentes de la Guardia Nacional, a la espera de intervención por parte de la Fiscalía General del Estado.