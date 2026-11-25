MAZATLÁN._ Un vendedor de flores fue asesinado, la tarde de este miércoles, por hombres armados que se dieron a la fuga.
El ataque armado se registró a las 17:20 horas, en un puesto de venta de flores instalado sobre la avenida Clouthier, a la altura del Infonavit El Conchi.
Según versiones en el lugar, hombres armados llegaron hasta el puesto donde atendía el vendedor y le dispararon en repetidas ocasiones hasta verlo caer.
Luego del ataque, los hombres armados cruzaron corriendo la avenida Clouthier, abordaron una motocicleta y se perdieron entre las calles de la colonia Flores Magón.
La víctima fue identificada como Carlos Daniel, de 35 años.
Policías municipales y elementos del Ejército acordonaron la zona.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar, pero solo comprobaron que la víctima ya no contaba con signos vitales a consecuencia de las heridas por proyectil de arma de fuego.
Personal pericial de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias correspondientes y el cuerpo fue trasladado al Semefo por personal de la funeraria en turno.