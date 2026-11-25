MAZATLÁN._ Un vendedor de flores fue asesinado, la tarde de este miércoles, por hombres armados que se dieron a la fuga.

El ataque armado se registró a las 17:20 horas, en un puesto de venta de flores instalado sobre la avenida Clouthier, a la altura del Infonavit El Conchi.

Según versiones en el lugar, hombres armados llegaron hasta el puesto donde atendía el vendedor y le dispararon en repetidas ocasiones hasta verlo caer.

Luego del ataque, los hombres armados cruzaron corriendo la avenida Clouthier, abordaron una motocicleta y se perdieron entre las calles de la colonia Flores Magón.

La víctima fue identificada como Carlos Daniel, de 35 años.