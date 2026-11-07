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Violencia

Asesinan a balazos a vendedor de ostiones en la colonia Independencia, en Mazatlán

José Manuel, de 58 años, fue atacado este sábado por la calle Río Évora, a unos metros de la carreta donde trabajaba desde hacía alrededor de 40 años
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/11/2026 18:04
07/11/2026 18:04

MAZATLÁN._ Un vendedor de ostiones fue asesinado a balazos por hombres armados cuando caminaba este sábado por la calle Río Évora, entre Río Piaxtla y Albatros, en la colonia Independencia, en Mazatlán.

La víctima fue identificada como José Manuel, de 58 años de edad, quien atendía una carreta ubicada en el crucero de la calle Río Évora y Río Piaxtla.

El hombre fue atacado a balazos a unos metros del lugar en donde vendía ostiones.

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Los hechos se registraron alrededor de las 16:45 horas.

El comerciante tenía alrededor de 40 años vendiendo ostiones en el sitio, de acuerdo a los vecinos.

Al lugar arribaron elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno, quienes acordonaron la zona.

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