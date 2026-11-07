$!Asesinan a balazos a vendedor de ostiones en la colonia Independencia, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un vendedor de ostiones fue asesinado a balazos por hombres armados cuando caminaba este sábado por la calle Río Évora, entre Río Piaxtla y Albatros, en la colonia Independencia, en Mazatlán.
La víctima fue identificada como José Manuel, de 58 años de edad, quien atendía una carreta ubicada en el crucero de la calle Río Évora y Río Piaxtla.
El hombre fue atacado a balazos a unos metros del lugar en donde vendía ostiones.
Los hechos se registraron alrededor de las 16:45 horas.
El comerciante tenía alrededor de 40 años vendiendo ostiones en el sitio, de acuerdo a los vecinos.
Al lugar arribaron elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno, quienes acordonaron la zona.