Asesinan a balazos al director de Tránsito Municipal en Aguaruto, Culiacán

Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de Tránsito Municipal, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes mientras circulaba a bordo de una camioneta en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

El ataque armado fue reportado alrededor de las 7:30 horas sobre el Bulevar Adolfo López Mateos, en el cruce con la calle del Olmo, a la altura del canal. De acuerdo con los primeros informes, el funcionario se desplazaba en una camioneta Toyota Tacoma blanca cuando fue interceptado y atacado a balazos, de carro a carro, por sujetos desconocidos que utilizaron rifles de alto poder.

Los agresores lograron darse a la fuga antes del arribo de las autoridades.

La camioneta presentó decenas de impactos de bala en los cristales y la carrocería.

Minutos después, elementos de seguridad arribaron al lugar, brindaron auxilio al director de Tránsito y lo trasladaron en convoy, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin embargo, al llegar al nosocomio, personal médico confirmó que el funcionario ya no contaba con signos vitales. Las autoridades acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, que quedó a cargo de las investigaciones correspondientes.