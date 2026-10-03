$!Asesinan a balazos al director de un centro de retiro espiritual en Culiacán

Un atentado con arma de fuego cobró la vida de un hombre de 43 años en una brecha que comunica el poblado de La Pitayita con la zona de Los Ángeles, en el municipio de Culiacán, la mañana de este sábado.
El fallecido fue identificado como Rigoberto, quien se desempeñaba como director de un retiro espiritual.
Según los primeros informes, la víctima transitaba por la vialidad cuando fue alcanzada por individuos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.
Testigos del hecho brindaron los primeros auxilios al agredido y lo subieron a una camioneta Toyota Hilux de color blanco para trasladarlo de urgencia al Hospital General de Culiacán. Sin embargo, al arribar a la puerta del centro médico y ser evaluado por personal de guardia, se determinó que ya no presentaba signos vitales.
La unidad de transporte permaneció estacionada en el acceso principal del nosocomio, sitio que fue acordonado por corporaciones de seguridad a la espera del personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Agentes ministeriales y peritos iniciaron las indagatorias en la escena y en el vehículo para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
Los restos de la víctima fueron enviados al Servicio Médico Forense para realizarle la autopsia de ley antes de ser entregados a sus familiares.