$!Asesinan a balazos al director de un centro de retiro espiritual en Culiacán

Un atentado con arma de fuego cobró la vida de un hombre de 43 años en una brecha que comunica el poblado de La Pitayita con la zona de Los Ángeles, en el municipio de Culiacán, la mañana de este sábado.

El fallecido fue identificado como Rigoberto, quien se desempeñaba como director de un retiro espiritual.

Según los primeros informes, la víctima transitaba por la vialidad cuando fue alcanzada por individuos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.