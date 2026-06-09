$!Asesinan a balazos al dueño de un autolavado en la colonia 10 de Mayo, en Culiacán

El propietario de un autolavado fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes 9 de junio al interior de su negocio, ubicado en la colonia 10 de Mayo, al sur de Culiacán.
El ataque se registró alrededor de las 16:00 horas en un establecimiento localizado sobre la calle Geranio, en el cruce con la calle 22 de Diciembre, donde sujetos armados arribaron y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima antes de darse a la fuga.
Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal acudieron al lugar y localizaron a un hombre con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que las autoridades procedieron a acordonar el área para preservar la escena.
De manera preliminar, se informó que el fallecido fue identificado como Yair, de aproximadamente 40 años de edad, quien era el propietario del autolavado donde ocurrió la agresión.
Personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación.
Cabe señalar que este homicidio ocurrió a escasos metros de otro hecho violento registrado el pasado 2 de junio en el mismo sector, cuando un hombre fue asesinado dentro de una vivienda ubicada en la esquina de las calles Geranio y 22 de Diciembre, donde los agresores dejaron un peluche con forma de cerdito rosa junto a la víctima.