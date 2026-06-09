$!Asesinan a balazos al dueño de un autolavado en la colonia 10 de Mayo, en Culiacán

El propietario de un autolavado fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes 9 de junio al interior de su negocio, ubicado en la colonia 10 de Mayo, al sur de Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 16:00 horas en un establecimiento localizado sobre la calle Geranio, en el cruce con la calle 22 de Diciembre, donde sujetos armados arribaron y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima antes de darse a la fuga.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal acudieron al lugar y localizaron a un hombre con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.