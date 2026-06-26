$!Asesinan a balazos al propietario de un expendio de cerveza dentro de su negocio en Culiacán

CULIACÁN._ El propietario de un expendio de cerveza fue asesinado a balazos la tarde de este viernes al interior de su negocio, ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, mientras se encontraba laborando.

La víctima fue identificada por sus familiares como Nicolás “N”, de 48 años de edad, quien se encontraba dentro del establecimiento de su propiedad cuando fue atacado de manera directa.