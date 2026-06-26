$!Asesinan a balazos al propietario de un expendio de cerveza dentro de su negocio en Culiacán

CULIACÁN._ El propietario de un expendio de cerveza fue asesinado a balazos la tarde de este viernes al interior de su negocio, ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, mientras se encontraba laborando.
La víctima fue identificada por sus familiares como Nicolás “N”, de 48 años de edad, quien se encontraba dentro del establecimiento de su propiedad cuando fue atacado de manera directa.
El hecho se registró alrededor de las 13:50 horas en un local situado sobre la calle Terrones, casi esquina con Pastor Rouaix, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, un hombre que actuó solo ingresó al negocio, se dirigió directamente hacia la víctima y le disparó a corta distancia. Tras la agresión, el responsable huyó del sitio con rumbo desconocido.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y establecieron un amplio perímetro de seguridad para preservar la escena del crimen, mientras personal de la Fiscalía General del Estado y agentes de investigación realizaban las diligencias correspondientes.
Peritos llevaron a cabo el procesamiento de indicios y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se continuará con los procedimientos legales correspondientes.