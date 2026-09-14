$!Asesinan a balazos un hombre en el interior del panteón Jardín, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba de visita en el interior del panteón Jardín, ubicado sobre el Libramiento Colosio, frente al fraccionamiento Valle Dorado, en Mazatlán.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:40 horas de este lunes 14 de septiembre.

La víctima quedó sin vida junto a las lápidas.

El homicidio se registró cerca de la puerta principal del cementerio.