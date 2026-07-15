Seguridad

Asesinan a balazos una joven dentro de su domicilio en Villa Juárez, Navolato

Yajaira “N”, de 23 años de edad, era pareja de Juan Diego “N”, un hombre de 41 años de edad que también fue asesinado a balazos el pasado lunes, en la misma sindicatura
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/07/2026 09:12
15/07/2026 09:12

NAVOLATO. _ Una mujer joven llamada Yajaira “N”, de 23 años de edad, fue asesinada a balazos dentro de su domicilio la noche de este martes en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

El ataque se reportó a los números de emergencia aproximadamente a las 23:00 horas, en el callejón Ezequiel Valenzuela, entre las calles Diego Aguilar y Margarita Maza de Juárez.

La víctima perdió la vida en la escena del crimen, situación que fue confirmada por autoridades, quienes acordonaron para preservar indicios.

De forma preliminar se dio a conocer que la joven fallecida era pareja de Juan Diego “N”, un hombre de 41 años de edad que también fue asesinado a balazos el pasado lunes, en la misma sindicatura.

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