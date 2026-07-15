Asesinan a balazos una joven dentro de su domicilio en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Una mujer joven llamada Yajaira “N”, de 23 años de edad, fue asesinada a balazos dentro de su domicilio la noche de este martes en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

El ataque se reportó a los números de emergencia aproximadamente a las 23:00 horas, en el callejón Ezequiel Valenzuela, entre las calles Diego Aguilar y Margarita Maza de Juárez.

La víctima perdió la vida en la escena del crimen, situación que fue confirmada por autoridades, quienes acordonaron para preservar indicios.

De forma preliminar se dio a conocer que la joven fallecida era pareja de Juan Diego “N”, un hombre de 41 años de edad que también fue asesinado a balazos el pasado lunes, en la misma sindicatura.